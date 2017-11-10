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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Паредес: пока есть шанс играть рядом с Месси, буду учиться у него по максимуму

Футбол

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес поделился мнением о партнёре по национальной команде нападающем «Барселоны» Лионеле Месси, а также о бывшем одноклубнике Франческо Тотти, с которым он выступал в «Роме».

«Пока мне везёт и есть шанс играть рядом с Месси, буду учиться у него по максимуму. Я считаю, что Лионель, возможно, является лучшим футболистом в истории.

Если говорить о Тотти, с которым я выступал в «Роме», то он был одним из самых сильных партнёров по команде. За пределами поля Франческо также является необыкновенным человеком, который помогает тебе во всём. Желаю Тотти всего наилучшего после завершения его карьеры», — цитирует Паредеса ultimouomo.

Паредес рассказал об отличиях футбола в России и Италии
Источник: ultimouomo Сообщить об ошибке
Теги
Рома Сборная Аргентины — Футбол ФК Барселона ФК Зенит Леандро Паредес Лионель Месси Франческо Тотти
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