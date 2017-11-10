Бушманов: сборная России U21 должна была забивать Армении куда больше

Старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал гостевую победу над сверстниками из Армении (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2019.

«Я думаю, что получилась интересная игра. У нас было достаточно много голевых моментов, из которых мы использовали только два, хотя должны были, конечно, забивать куда больше. Подвела реализация. В середине второго тайма пропустили нелепый мяч и сами себе создали нервную концовку. Причём до этого у наших ворот практически не было опасных моментов. Но самое главное, что выиграли, набрали три очка и движемся дальше.

Наша главная задача была выиграть у Армении. Исходя из неё, планировали подготовку и выбирали состав. Эту задачу мы решили и одержали победу. Возможно, хотелось увидеть более качественного содержания игры, что же, будем работать.

Контрольная игра на выезде с Италией, которая пройдёт 14 ноября? Жду интересную игру с хорошим соперником. У нас будут определённые изменения в составе. Сегодня, например, некоторые наши ребята не сыграли, но мы них рассчитываем. Постараемся задействовать в матче с Италией как можно больше игроков. Хотим увидеть ребят в деле на фоне достаточно сильного противника», — цитирует Бушманова официальный сайт РФС.