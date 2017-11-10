Сампаоли: достаточно хорошо знаем сборную России и Черчесова

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной России, который состоится 11 ноября. Наставник сообщил, что достаточно хорошо знает команду соперника и манеру работы её главного тренера Станислава Черчесова.

«Мы достаточно хорошо знаем сборную России, её команду и тренера. У Черчесова строгая организация системы, он требователен. Система часто основана на экранировании – зеркальном отражении игры. Кокорин очень хорошо играет со своим партнёром по атаке. Пока не удалось посмотреть на поле детально, но уверен, что в этом смысле всё будет прекрасно.

Холод, конечно, влияет на нашу подготовку к матчу. Но мы тренировались на идеальной площадке. Игроки устали после еврокубков – надо было вывести их из состояния усталости. Мы концентрировались в основном на этом», — передаёт слова Сампаоли корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

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