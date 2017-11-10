«Марсель» объявил о расторжении контракта с Эвра

«Марсель» на своём официальном сайте объявил, что клуб расторг контракт с защитником Патрисом Эвра по обоюдному согласию сторон. Такое решение провансальцы приняли в связи с инцидентом, произошедшим 2 ноября перед началом матча Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (0:1), когда Эвра ударил ногой по голове фаната собственной команды и получил красную карточку.

Ранее УЕФА дисквалифицировал Эвра на все еврокубковые матчи до 30 июня 2018 года и оштрафовал 36-летнего футболиста на € 10 тыс, а «Марсель» — на € 25 тыс.