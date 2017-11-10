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Бэйл получил новую травму и не сможет играть ещё один месяц

Футбол

Нападающий Гарет Бэйл, на прошлой неделе возобновивший полноценные тренировки, получил новую травму и пропустит ещё один месяц, сообщает AS.

Валлиец почувствовал дискомфорт в конце занятия, состоявшегося 9 ноября. Сегодня он прошёл медицинское обследование, которое выявило у него повреждение мышцы бедра.

Это уже 19-я травма футболиста в стане «сливочных». Если прогноз врачей подтвердится, он не сможет принять участие в семи ближайших матчах команды, в том числе с «Атлетико», АПОЭЛ и дортмундской «Боруссией». В последний раз он выходил на поле 26 сентября.

Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»
Источник: AS Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл Травмы — футбол
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