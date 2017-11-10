Бэйл получил новую травму и не сможет играть ещё один месяц

Нападающий Гарет Бэйл, на прошлой неделе возобновивший полноценные тренировки, получил новую травму и пропустит ещё один месяц, сообщает AS.



Валлиец почувствовал дискомфорт в конце занятия, состоявшегося 9 ноября. Сегодня он прошёл медицинское обследование, которое выявило у него повреждение мышцы бедра.



Это уже 19-я травма футболиста в стане «сливочных». Если прогноз врачей подтвердится, он не сможет принять участие в семи ближайших матчах команды, в том числе с «Атлетико», АПОЭЛ и дортмундской «Боруссией». В последний раз он выходил на поле 26 сентября.

Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»