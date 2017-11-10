Мэр Москвы Собянин: на матче Россия — Аргентина в «Лужниках» будет аншлаг

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что на товарищеском матче между сборными России и Аргентины будет аншлаг.

Напомним, матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники». Эта будет первая после реконструкции игра на легендарной арене.

«Завтра здесь будет аншлаг. Первый матч на обновлённом стадионе „Лужники“ между Россией и Аргентиной. Будем болеть за красивый футбол!» — написал Собянин.

Приобрести билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».