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Мэр Москвы Собянин: на матче Россия — Аргентина в «Лужниках» будет аншлаг

Футбол

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что на товарищеском матче между сборными России и Аргентины будет аншлаг.

Напомним, матч Россия — Аргентина состоится 11 ноября в Москве на стадионе «Лужники». Эта будет первая после реконструкции игра на легендарной арене.

«Завтра здесь будет аншлаг. Первый матч на обновлённом стадионе „Лужники“ между Россией и Аргентиной. Будем болеть за красивый футбол!» — написал Собянин.

Приобрести билеты на матч Россия — Аргентина можно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Сергей Собянин Болельщики — Футбол
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