Футболистки сборной Колумбии недовольны, что форму команды представила модель

Игроки женской сборной Колумбии остались недовольны тем, что новую форму национальной команды вместо кого-то из них представила известная колумбийская модель, сообщает The Sun.

Участие в презентации новой формы приняла победительница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная 2014» Паулина Вега Дьеппа. Голкипер женской сборной Колумбии Ванесса Кордоба выразила мнение, что представить публике новую форму должна была одна из футболисток, а не модель. Мнение Ванессы поддержали её партнёры по команде, а также игроки мужской сборной Колумбии.

«Не имею ничего против компании adidas, а также осознаю, что футбол принадлежит всем, а не только игрокам. Также ценю, что они выбрали для презентации формы успешную и влиятельную для рекламных целей женщину. Однако, из уважения и заслуг, новую футболку должна была надеть одна из футболисток. Это нормально, когда звёзды шоу-бизнеса занимаются пиаром футбол. Я не согласна с тем, что первой надеть новую футболку сборной должна была модель Паулина, а не, например, футболистка Каталина Усме», — сказала Кордоба.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Паулины.