Швеция — Италия: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Италии на первый матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года. В стартовом составе шведов выйдут два игрока «Краснодара» — Андреас Гранквист и Виктор Классон.

Швеция: Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Экдаль, Ларссон, Форсберг, Классон, Тойвонен, Берг.

Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева, Верратти, Де Росси, Пароло, Иммобиле, Белотти.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который пройдёт в Стокгольме. Начало — в 22:45 мск.