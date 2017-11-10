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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Швеция — Италия: стали известны стартовые составы

Футбол

Стали известны стартовые составы сборных Швеции и Италии на первый матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года. В стартовом составе шведов выйдут два игрока «Краснодара» — Андреас Гранквист и Виктор Классон.

Швеция: Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Крафт, Экдаль, Ларссон, Форсберг, Классон, Тойвонен, Берг.

Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева, Верратти, Де Росси, Пароло, Иммобиле, Белотти.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который пройдёт в Стокгольме. Начало — в 22:45 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол
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