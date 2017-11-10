100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Англия — Германия: стартовые составы на товарищеский матч

Футбол

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Германии на предстоящий сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне товарищеский матч.

Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунс, Джонс, Магир, Роуз, Дайер, Ливермор, Лофтус-Чик, Варди, Абрахам.

Германия: тер Штеген, Киммих, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Хальстенберг, Гюндоган, Озил, Дракслер, Зане, Вернер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Германия. Начало — в 23:00 мск.

Сборная Германии поддержит Англию и выйдет на поле с повязками с красным маком
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Германии — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент