Англия — Германия: стартовые составы на товарищеский матч

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Германии на предстоящий сегодня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне товарищеский матч.
Англия: Пикфорд, Триппьер, Стоунс, Джонс, Магир, Роуз, Дайер, Ливермор, Лофтус-Чик, Варди, Абрахам.
Германия: тер Штеген, Киммих, Гинтер, Хуммельс, Рюдигер, Хальстенберг, Гюндоган, Озил, Дракслер, Зане, Вернер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Германия. Начало — в 23:00 мск.
Сборная Германии поддержит Англию и выйдет на поле с повязками с красным маком