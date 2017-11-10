Зане: Гвардиола хочет, чтобы каждый игрок «Манчестер Сити» прогрессировал

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Зане рассказал о менталитете главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола стремится выиграть каждый матч, ему не важен турнир. Он хочет выигрывать трофеи, и с таким тренером приятно работать. У него много опыта, которым он делится с нами. Пеп хочет, чтобы каждый игрок команды прогрессировал. На каждой тренировке он пытается помочь всем игрокам, сделать их лучше. Любой в команде знает: если не будет выкладываться на полную, его сможет заменить другой игрок», — цитирует Зане сайт «Манчестер Сити».