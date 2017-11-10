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Сборная Украины обыграла Словакию в товарищеском матче

Футбол

Сборная Украины одержала победу над командой Словакии в товарищеском матче. Встреча прошла во Львове на стадионе «Арена Львов» и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В дебюты игры Лукаш Штетина воспользовался ошибкой голкипера украинцев Андрея Пятова и открыл счёт в матче. В конце первого тайма команда Андрея Шевченко отыгралась — Андрей Ярмоленко отправил мяч в ворота после хорошего отбора со стороны Марлоса. Во втором тайме Евгений Коноплянка забил второй гол сборной Украины и принёс ей победу.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
10 ноября 2017, пятница. 21:00 МСК
Украина
2 : 1
Словакия
0:1 – Штетина – 10, 1:1 – Ярмоленко – 39, 2:1 – Коноплянка – 54
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Словакии — Футбол Сборная Украины — Футбол товарищеские матчи
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