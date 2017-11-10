Сборная Украины обыграла Словакию в товарищеском матче

Сборная Украины одержала победу над командой Словакии в товарищеском матче. Встреча прошла во Львове на стадионе «Арена Львов» и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В дебюты игры Лукаш Штетина воспользовался ошибкой голкипера украинцев Андрея Пятова и открыл счёт в матче. В конце первого тайма команда Андрея Шевченко отыгралась — Андрей Ярмоленко отправил мяч в ворота после хорошего отбора со стороны Марлоса. Во втором тайме Евгений Коноплянка забил второй гол сборной Украины и принёс ей победу.