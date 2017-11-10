Зидан: всегда любил Россию, русских и всё, что связано с Россией

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, который посетил Россию для презентации официального мяча чемпионата мира—2018, рассказал о своей любви к этой стране.

«Я всегда любил Россию, русских, всё, что связано с Россией, и всю мою карьеру я чувствовал поддержку от русских болельщиков. Я хотел бы поблагодарить их за это, потому что у меня не так много возможностей это сделать. Я хотел бы ещё раз сказать им за это спасибо. Спасибо за вашу поддержку, за ваши письма, за вашу любовь.

Сейчас здесь всё по-другому. С 1992 года Россия совершенно изменилась, она великолепна. Я иногда езжу в Россию, когда у меня есть свободное время, я был в Санкт-Петербурге, мне очень нравится здесь», — цитирует Зидана сайт «Первого канала».