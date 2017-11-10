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Неймар не сдержал слёз после слов тренера сборной Бразилии в его защиту

Футбол

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар не сдержал слёз, после того как главный тренер национальной команды, Тите, заступился за игрока во время пресс-конференции.

Напомним, в СМИ сообщалось о напряжённых отношениях бразильского форварда с наставником «ПСЖ» Унаи Эмери.

25-летний футболист заявил, что у него нет проблем с испанским специалистом и что подобные слухи причиняют ему боль.

«Люди постоянно говорили, что у меня проблемы с Неймаром. Нам надоело это слышать. Могу сказать, что у него есть индивидуальность и характер. Мы неидеальны, мы люди. Иногда мы реагируем неправильно. Я делал так во время карьеры. Но мы должны быть осторожными, когда говорим о сущности и характере людей. Я могу говорить о характере Неймара, его сущности и большом сердце», — цитирует Тите Fox Sports.

Реакция Неймара была эмоциональной — он заплакал, обнял наставника пентакампеонов и покинул пресс-конференцию.

Видео данного эпизода можно посмотреть в YouTube на канале MUFC Latest.

Источник: FOX Sports Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бразилии — Футбол ФК ПСЖ Неймар Тите
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