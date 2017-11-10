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Перес: как однажды сказал Бернабеу, «Реал» критикуют, потому что завидуют

Футбол

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о документальном фильме, посвящённом бывшему футболисту, тренеру и президенту мадридского клуба — Сантьяго Бернабеу, а также упоминал одну из известных фраз Бернабеу, говоря по поводу критики в адрес «сливочных».

«Как однажды сказал Бернабеу, они критикуют нас, потому что завидуют.

Меня удивили многие вещи, которых я не знал. Вы узнаете о его реальности в этом фильме.

Он был игроком, стал капитаном, потом тренером, а потом президентом. Бернабеу создал этот волшебный «Реал».

Вы должны посмотреть этот фильм, чтобы увидеть, как он руководил «Реалом» до, во время и после войны.

У него была идея: если у клуба будет самый большой стадион в мире, то у него будет самый большой доход, и это то, что он сумел осуществить», – цитирует Переса Marca.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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