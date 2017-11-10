Козак — о матче Словакии с Украиной: всё прекрасно, кроме того что мы проиграли

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак прокомментировал поражение в товарищеском матче с командой Украины (1:2).



«Фантастическая атмосфера, фантастический настрой на матч и отношение игроков. Всё прекрасно, кроме того что мы проиграли. Нам повезло забить гол в начале матча, но затем мы уступили.



Игроки получают опыт в таких матчах. Этому способствует и фантастическая атмосфера. Если бы таких матчей хотя бы два в месяц, было бы прекрасно.



Мы слишком легко теряли мяч в центре поля. Против такой команды, которая остро контратакует, этого делать нельзя, но наши игроки творческие, они хотели проявить себя. И допускали ошибки», — цитирует Козака Tribuna.

Сборная Украины обыграла Словакию в товарищеском матче