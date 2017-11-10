До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шевченко: хотели завершить год по-другому, но и игра со Словакией была серьёзной

Футбол

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Словакией (2:1) в товарищеском матче. Встреча прошла во Львове.

«Попросил ребят отнестись серьёзно, они меня услышали. Благодарен львовской арене — не подвела. Ребята создали много моментов, я доволен.

Будем постепенно вводить каждого нового игрока. Они должны приезжать и знакомиться с нашей тактикой, принципами. Ребята приезжают с удовольствием. Будем за ними смотреть.

Хотелось бы завершить год по-другому, но и эта игра была серьёзной. Словакия — хороший соперник, который ещё может попасться нам в отборе», — цитирует Шевченко „Террикон“ со ссылкой на эфир телеканала „Футбол 2“.

Напомним, по итогам квалификации чемпионата мира 2018 года сборные Украины и Словакии не смогли выйти на турнир.

Козак — о матче Словакии с Украиной: всё прекрасно, кроме того что мы проиграли
Источник: Террикон Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Словакии — Футбол Сборная Украины — Футбол Андрей Шевченко
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент