Шевченко: хотели завершить год по-другому, но и игра со Словакией была серьёзной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Словакией (2:1) в товарищеском матче. Встреча прошла во Львове.



«Попросил ребят отнестись серьёзно, они меня услышали. Благодарен львовской арене — не подвела. Ребята создали много моментов, я доволен.



Будем постепенно вводить каждого нового игрока. Они должны приезжать и знакомиться с нашей тактикой, принципами. Ребята приезжают с удовольствием. Будем за ними смотреть.



Хотелось бы завершить год по-другому, но и эта игра была серьёзной. Словакия — хороший соперник, который ещё может попасться нам в отборе», — цитирует Шевченко „Террикон“ со ссылкой на эфир телеканала „Футбол 2“.

Напомним, по итогам квалификации чемпионата мира 2018 года сборные Украины и Словакии не смогли выйти на турнир.