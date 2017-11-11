Студенты Балтийского университета победили на турнире Первой группы в Москве

С 8 по 10 ноября в Москве на стадионе «Воробьёвы горы» состоялся шестой межрегиональный турнир Первой группы Национальной студенческой футбольной лиги сезона-2017/18. В нём приняли участие команды Московского городского педагогического университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Севастопольского государственного университета и Балтийского федерального университета им. Канта (Калининград).



Победу на турнире одержали дебютанты НСФЛ – футболисты БФУ им. Канта. Студенты из Калининграда начали сезон без поражений, набрав в Москве семь очков. Балтийцы с одинаковым счётом 2:0 обыграли команды из Севастополя и Санкт-Петербурга, а также разошлись миром с хозяевами турнира (1:1). Москвичи набрали на домашнем турнире пять очков и заняли второе место. В драматичном матче футболисты МГПУ отыграли два мяча у команды СПбПУ, а затем вырвали победу благодаря блестящему удару со штрафного. В заключительный день педагоги сыграли 0:0 с командой из Севастополя, для которой это очко осталось единственным на московском этапе. А третье место занял один из фаворитов сезона петербургский Политех: три очка, добытые в матче с СевГУ (2:1) – это всё, что смогли набрать одни из лидеров сезона в Москве. Таким образом, СПбПУ упустил возможность уйти на зимний перерыв на первой позиции, отставание от лидера за три матча до конца составляет три очка.



Сезон Первой группы НСФЛ продолжится весной следующего года. Седьмой межрегиональный турнир пройдёт со 2 по 4 марта 2018 года во Владикавказе, где встретятся футболисты Северо-Кавказского горно-металлургического института (Владикавказ), Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева (Чебоксары), Балтийского федерального университета им. Канта (Калининград) и Московского педагогического государственного университета.