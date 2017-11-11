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Американская футболистка обвинила Блаттера в домогательстве

Футбол

Американская футболистка, вратарь Хоуп Соло обвинила в сексуальном домогательстве экс-президента Международной федерации футбола Йозефа Блаттера.

В интервью португальскому изданию Expresso Соло рассказала, что инцидент произошёл на церемонии вручения «Золотого мяча» в 2013 году.

По словам 36-летней Соло, Блаттер схватил её за ягодицы перед тем, как она вышла на сцену.

Соло стояла рядом с Блаттером на сцене, когда вручала награду лучшей футболистке года своей соотечественнице Эбби Уомбах.

Представитель 81-летнего Блаттера назвал нелепым обвинения со стороны Соло, сообщает The Guardian.

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Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
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Йозеф Блаттер
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