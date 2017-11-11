Сборная Италии проиграла Швеции в первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018

Сборная Швеции одержала победу над командой Италии в первом матче плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на исходе часа игры забил Якоб Юханссон. Игрок афинского АЕК после вбрасывания аута и скидки со стороны Олы Тойвонена отправил мяч в ворота Джанлуиджи Буффона с помощью рикошета от игрока итальянской сборной.

Ответный матч между шведами и итальянцами пройдёт 13 ноября в Милане.