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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборная Италии проиграла Швеции в первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018

Футбол

Сборная Швеции одержала победу над командой Италии в первом матче плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на исходе часа игры забил Якоб Юханссон. Игрок афинского АЕК после вбрасывания аута и скидки со стороны Олы Тойвонена отправил мяч в ворота Джанлуиджи Буффона с помощью рикошета от игрока итальянской сборной.

Ответный матч между шведами и итальянцами пройдёт 13 ноября в Милане.

ЧМ-2018 - Европа. Плей-офф
10 ноября 2017, пятница. 22:45 МСК
Швеция
1 : 0
Италия
1:0 – Юханссон – 61
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол
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