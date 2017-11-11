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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Бельгия и Мексика выдали результативную ничью, Польша и Уругвай голов не забили

Футбол

В товарищеском матче, прошедшем в Брюсселе, сборные Бельгии и Мексики сыграли вничью со счётом 3:3.

На 17-й минуте Эден Азар вывел хозяев вперёд, а ближе к концу первого тайма Андрес Гуардадо с пенальти счёт сравнял. На 55-й минуте точным ударом отметился Ромелу Лукаку, но гости почти сразу же отыгрались — отличился Ирвин Лосано. Ещё несколько минут спустя Лосано вывел мексиканцев вперёд. На 70-й минуте дубль оформил уже Лукаку, установивший окончательный результат.

В другом товарищеском матче в Варшаве встречались сборные Польши и Уругвая. Счёт в этой игре открыт не был.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
10 ноября 2017, пятница. 22:45 МСК
Бельгия
3 : 3
Мексика
1:0 – Азар – 17, 1:1 – Гуардадо – 38 (пен), 2:1 – Лукаку – 55, 2:2 – Лосано – 56, 2:3 – Лосано – 60, 3:3 – Лукаку – 70
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
10 ноября 2017, пятница. 22:45 МСК
Польша
0 : 0
Уругвай
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Бельгии — Футбол Сборная Мексики — Футбол Сборная Польши — Футбол Сборная Уругвая - Футбол
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