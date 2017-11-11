Бельгия и Мексика выдали результативную ничью, Польша и Уругвай голов не забили

В товарищеском матче, прошедшем в Брюсселе, сборные Бельгии и Мексики сыграли вничью со счётом 3:3.

На 17-й минуте Эден Азар вывел хозяев вперёд, а ближе к концу первого тайма Андрес Гуардадо с пенальти счёт сравнял. На 55-й минуте точным ударом отметился Ромелу Лукаку, но гости почти сразу же отыгрались — отличился Ирвин Лосано. Ещё несколько минут спустя Лосано вывел мексиканцев вперёд. На 70-й минуте дубль оформил уже Лукаку, установивший окончательный результат.

В другом товарищеском матче в Варшаве встречались сборные Польши и Уругвая. Счёт в этой игре открыт не был.

