Сборные Англии и Германии не сумели выявить победителя

Сборные Англии и Германии сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 0:0.

Несмотря на сухой счёт, обе команды имели неплохие моменты для того, чтобы выйти вперёд, особенно в первом тайме. Хорошие шансы у немцев не реализовали Лерой Зане, Тимо Вернер и Юлиан Дракслер, а у англичан — Киран Триппьер и Джейми Варди.

Напомним, что по итогам квалификации на чемпионат мира 2018 года сборные Англии и Германии обеспечили себе место на турнире.