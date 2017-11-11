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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборные Англии и Германии не сумели выявить победителя

Футбол

Сборные Англии и Германии сыграли вничью в товарищеском матче. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 0:0.

Несмотря на сухой счёт, обе команды имели неплохие моменты для того, чтобы выйти вперёд, особенно в первом тайме. Хорошие шансы у немцев не реализовали Лерой Зане, Тимо Вернер и Юлиан Дракслер, а у англичан — Киран Триппьер и Джейми Варди.

Напомним, что по итогам квалификации на чемпионат мира 2018 года сборные Англии и Германии обеспечили себе место на турнире.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
10 ноября 2017, пятница. 23:00 МСК
Англия
0 : 0
Германия
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Германии — Футбол товарищеские матчи
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