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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Вентура: надеюсь, в Милане Италии будет разрешено то, что арбитр разрешил шведам

Футбол

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал поражение первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018 в России, выразив несогласие с рядом судейских решений Джюнейта Чакыра.

«С учётом происходившего на поле, это было незаслуженное поражение. Мы заслуживали большего. У Джиджи Буффона не было работы, у нас же были возможности для взятия ворот. Я надеюсь, что в Милане нам будет разрешено то, что рефери сегодня разрешил соперникам, поскольку в такой важной игре, на которую поставлено так много, нельзя принять такой подход. На этом уровне рефери должен был быть более внимательным.

Теперь нам просто нужно получить результат. Мы знали, что в противостоянии может быть сыграно более 180 минут, я не думаю, что это правильный результат за 90 минут. Но мы можем обернуть ситуацию в свою пользу. «Сан-Сиро может нам помочь, но и нам нужно взять ситуацию на «Сан-Сиро под свой контроль», — отметил после матча в Швеции специалист в эфире Rai Sport.

Сборная Италии проиграла Швеции в первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018
Источник: Rai Sport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Джампьеро Вентура Джюнейт Чакыр Футбольное судейство
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