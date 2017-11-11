Вентура: надеюсь, в Милане Италии будет разрешено то, что арбитр разрешил шведам

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал поражение первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018 в России, выразив несогласие с рядом судейских решений Джюнейта Чакыра.



«С учётом происходившего на поле, это было незаслуженное поражение. Мы заслуживали большего. У Джиджи Буффона не было работы, у нас же были возможности для взятия ворот. Я надеюсь, что в Милане нам будет разрешено то, что рефери сегодня разрешил соперникам, поскольку в такой важной игре, на которую поставлено так много, нельзя принять такой подход. На этом уровне рефери должен был быть более внимательным.



Теперь нам просто нужно получить результат. Мы знали, что в противостоянии может быть сыграно более 180 минут, я не думаю, что это правильный результат за 90 минут. Но мы можем обернуть ситуацию в свою пользу. «Сан-Сиро может нам помочь, но и нам нужно взять ситуацию на «Сан-Сиро под свой контроль», — отметил после матча в Швеции специалист в эфире Rai Sport.

Сборная Италии проиграла Швеции в первом стыковом матче за выход на ЧМ-2018