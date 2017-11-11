Сборные Гондураса и Австралии сыграли вничью в первом матче плей-офф ЧМ-2108

Национальные команды Гондураса и Австралии не выявили сильнейшего в первом матче межконтинентального раунда плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018. Игра на поле стадиона «Олимпико Метрополитано» в городе Сан-Педро-Сула завершилась со счётом 0:0.



Матч прошёл в упорной борьбе, над двоих соперники заработали восемь предупреждений.



Таким образом, судьба путёвки в Россию в этой паре решится в ответной встрече, которая состоится 15 ноября в Сиднее.