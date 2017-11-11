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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Сборные Гондураса и Австралии сыграли вничью в первом матче плей-офф ЧМ-2108

Футбол

Национальные команды Гондураса и Австралии не выявили сильнейшего в первом матче межконтинентального раунда плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018. Игра на поле стадиона «Олимпико Метрополитано» в городе Сан-Педро-Сула завершилась со счётом 0:0.

Матч прошёл в упорной борьбе, над двоих соперники заработали восемь предупреждений.

Таким образом, судьба путёвки в Россию в этой паре решится в ответной встрече, которая состоится 15 ноября в Сиднее.

ЧМ-2018 - Межконтинентальный плей-офф. Межконтинентальный плей-офф. 1-й матч
11 ноября 2017, суббота. 01:00 МСК
Гондурас
0 : 0
Австралия
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Австралии - Футбол Сборная Гондураса - Футбол
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