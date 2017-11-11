Андерссон: не чувствую необходимости понижать эйфорию сборной Швеции

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал победу своей команды над гостями из Италии (1:0) в первом матче квалификационного раунда плей-офф за право участия на чемпионате мира — 2018.



«Мы только на полпути, и это правильно, что мы подчёркиваем этот факт. В этом матче было много физики, это правда, и мы выиграли много столкновений головами. Судья, конечно, нас не одобрил.



Мы должны повторить сегодняшнюю работу, оставаясь сосредоточенными на вторую игру. Я не чувствую необходимости понижать эйфорию команды. После победы есть энтузиазм, но теперь мы должны сосредоточиться на восстановлении нашей энергии, на правильном питании и питье. Впереди ещё 90 минут», — приводит послематчевый комментарий специалиста интернет-издание Football Italia.

Ответная игра шведов и итальянцев пройдёт 13 ноября в Милане.