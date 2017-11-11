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Кардона извинился за расистский жест в матче со сборной Южной Кореи

Футбол

Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона, отметившийся расистским жестом в товарищеском матче с Южной Кореей (1:2), принёс свои извинения. Во втором тайме между игроками сборных произошла стычка, в ходе которой 24-летний хавбек «Бока Хуниорс» растянул глаза руками, тем самым имитируя разрез глаз азиатов.

«Я не хотел бы проявить неуважение к стране или расе, но если кто-то обиделся или интерпретировал это таким образом, я сожалею. Хочу сказать, что я совсем не агрессивный человек. Мне жаль, что что-то произошедшее во время матча было неверно истолковано», — сказал футболист в видеообращении, которое опубликовано на официальном канале сборной Колумбии в «твиттере».

Видео инцидента можно посмотреть в «твиттере» Goal.

Хавбек сборной Колумбии Кардона показал расистский жест игрокам Южной Кореи
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Колумбии — Футбол Сборная Южной Кореи - Футбол Расизм товарищеские матчи
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