Кардона извинился за расистский жест в матче со сборной Южной Кореи

Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона, отметившийся расистским жестом в товарищеском матче с Южной Кореей (1:2), принёс свои извинения. Во втором тайме между игроками сборных произошла стычка, в ходе которой 24-летний хавбек «Бока Хуниорс» растянул глаза руками, тем самым имитируя разрез глаз азиатов.



«Я не хотел бы проявить неуважение к стране или расе, но если кто-то обиделся или интерпретировал это таким образом, я сожалею. Хочу сказать, что я совсем не агрессивный человек. Мне жаль, что что-то произошедшее во время матча было неверно истолковано», — сказал футболист в видеообращении, которое опубликовано на официальном канале сборной Колумбии в «твиттере».

Видео инцидента можно посмотреть в «твиттере» Goal.