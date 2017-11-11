Берг: итальянцы хотели моего удаления, падая в любых ситуациях

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг, получивший жёлтую карточку уже на первой минуте встречи с гостями из Италии (1:0) за свой конфликт с Джорджо Кьеллини и Даниэле Де Росси в эпизоде с ударом локтем по лицу Леонардо Бонуччи, раскритиковал действия соперников на поле «Френдс-Арены» в Стокгольме.



«Я получил жёлтую карточку за разговоры, хотя у сборной Италии человек десять постоянно говорили с арбитром. Абсолютно точно итальянцы хотели моего удаления, в любом моменте они падали на газон.



Мы знали, что сегодня будет война, и ожидаем кошмарной войны и в матче в понедельник», — отметил Берг в интервью изданию Sportbladet.



Ответная игра соперников за право участия на чемпионате мира — 2018 в России состоится 13 ноября в Милане.

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