Сборная Перу с Фарфаном не смогла обыграть Новую Зеландию в матче плей-офф ЧМ

Национальные команды Новой Зеландии и Перу не выявили сильнейшего в первом матче межконтинентального квалификационного раунда плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018. Встреча состоялась на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) и завершилась со счётом 0:0. Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан провёл на поле весь матч.

Таким образом, судьба путёвки на мундиаль в Россию в этой паре решится в ответной встрече, которая состоится 16 ноября мск в Перу.