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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Сборная Перу с Фарфаном не смогла обыграть Новую Зеландию в матче плей-офф ЧМ

Футбол

Национальные команды Новой Зеландии и Перу не выявили сильнейшего в первом матче межконтинентального квалификационного раунда плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018. Встреча состоялась на стадионе «Веллингтон Регионал — Вестпак» в Веллингтоне (Новая Зеландия) и завершилась со счётом 0:0. Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан провёл на поле весь матч.

ЧМ-2018 - Межконтинентальный плей-офф. Межконтинентальный плей-офф. 1-й матч
11 ноября 2017, суббота. 06:15 МСК
Новая Зеландия
0 : 0
Перу

Таким образом, судьба путёвки на мундиаль в Россию в этой паре решится в ответной встрече, которая состоится 16 ноября мск в Перу.

Фарфан: Перу не будет фаворитом в противостоянии с Новой Зеландией
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Перу - Футбол Джефферсон Фарфан
Новости. Чемпионат мира 2018
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