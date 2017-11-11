Альба: я был бы глупцом, если бы принижал заслуги Неймара

Защитник сборной Испании Хорди Альба прокомментировал свои слова о том, что ему стало легче играть после ухода нападающего Неймара в «ПСЖ», а также оценил игру своего партнёра по национальной команде Иско, защищающего цвета «Реала».

«Я ни в коем случае не имел в виду, что мне стало легче без Неймара, как раз наоборот. Мы выиграли много титулов вместе, он мой хороший друг. Да, теперь весь левый фланг в моём распоряжении, но я никогда не хотел принижать заслуги Неймара. Я был бы глупцом, если бы сделал это.

Даже если Иско — мой соперник на клубном уровне, я готов признавать его заслуги. Правда, мне не очень нравится, что он играет на таком высоком уровне в своём клубе», — приводит слова Альбы Marca.