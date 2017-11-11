В Москве в день матча Россия — Аргентина перекрыли ряд улиц

11 ноября в связи с проведением матча между сборными России и Аргентины на стадионе «Лужники» вблизи спортивной арены изменена схема движения. Изменения будут действовать исключительно в день проведения матча: с 00:00 11 ноября по 00:00 12 ноября.



Предварительная транспортная зона включает в себя всю территорию между ТТК и Москвой-рекой в районе Хамовники, улицу Хамовнический вал, участок от Новодевичьей наб. до Ростовской наб., Фрунзенскую наб. (от ул. Тимура Фрунзе). В транспортную зону также включены отдельные кварталы к северу от ул. Хамовнический вал, ограниченные ул. Трубецкая, ул. 3-я Фрунзенская. Внутри неё будет организована зона, свободная от транспорта, внешний периметр, внутренний периметр. Доступ в предварительную зону будет разрешён только аккредитованному транспорту.

По окончании матча бесплатный шаттл № М-1 ГУП «Мосгортранс» отвезёт болельщиков от стадиона «Лужники» до ст. м. «Парк Культуры». На маршруте будут работать 6 автобусов особо большой вместимости.

Для организации пешеходной зоны и беспрепятственного доступа зрителей на игру изменится организация дорожного движения на 15 улицах, прилегающих к стадиону «Лужники».



Будет введено одностороннее движение: на съезде со Смоленской ул. на Смоленскую набережную с исключением правого поворота со Смоленской наб.; на съезде с Ростовской наб. на Смоленскую ул. с исключением правого поворота со Смоленской ул.; на участке ул. Усачёва от Трубецкой ул. до пер. Хользунова; на участке пер. Хользунова от ул. Усачёва до Малой Пироговской ул., на участке Малой Пироговской ул. от пер. Хользунова до ул. Трубецкая; на участке ул. Ефремова от ул. 3-я Фрунзенская до пр.пр. № 2309; на участке дублёра Комсомольского просп. от пр.пр. № 2309 в сторону ул. 3-я Фрунзенская.



Будет введено двустороннее движение: во 2-м пер. Тружеников; в пер. Льва Выготского; в Малом Саввинском пер.; в Усачёвском пер.; на дублёрах Фрунзенской наб. от д. 18 до д. 4; на бульварных участках ул. 3-я Фрунзенская от пр. № 6023 до Фрунзенской наб.; на бульварных участках ул. 2-я Фрунзенская от пр.пр. № 6023 до Фрунзенской наб.; на участке Трубецкой ул. от ул. Усачёва до ул. Ефремова.



Также будет закрыт проезд на Ростовской (от Бородинского моста), Саввинской и Новодевичьей набережных, в том числе перекрыты выезд с 1-го Вражского пер. на Саввинскую наб., выезд с 2-го пер. Тружеников на Саввинскую наб., выезд с пер. Льва Выготского на Саввинскую наб., выезд с Малого Саввинского пер. на Саввинскую наб., выезд с Новодевичьего проезда на Саввинскую набережную.



Фрунзенская набережная будет закрыта от пересечения с ул. Тимура Фрунзе, перекрыты все выезды на Фрунзенскую набережную, включая дворовые проезды.



Хамовнический вал будет закрыт от Комсомольского проспекта в сторону Новодевичьей наб. и от развязки с ТТК в сторону Фрунзенской наб.



· будут перекрыты все выезды, включая дворовые проезды на участке Хамовнического вала от Фрунзенской наб. до Комсомольского проспекта;



· на участке Хамовнического вала от Комсомольского проспекта до Новодевичьей наб. перекрываются съезды на ул. Ефремова, ул. Доватора, ул. Усачёва;



· будет закрыт съезд с дублёра Комсомольского проспекта на Хамовнический вал;



· будет закрыт правый поворот на Хамовнический вал на развязке с ТТК (ул. Хамовнический вал, д. 16).



Для организации пешеходной зоны будут перекрыты ул. Доватора, участок 3-й Фрунзенской ул. (от ул. Доватора до ул. Ефремова); участок ул. Ефремова (от ул. 3-я Фрунзенская до ул. Трубецкая); ул.10-летия Октября (от ул. Усачёва до ул. Доватора); пр.пр.№ 2309 (от ул. Усачёва до ул. Доватора).



На Третьем транспортном кольце будут перекрыты съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью наб.; съезд с внешней стороны ТТК на Комсомольский просп.; съезд с внутренней стороны ТТК на ул. Хамовнический вал.



Прочие перекрытия: все сквозные проезды по северной части Большой Пироговской ул. перекрываются на участке от Новодевичьего проезда до Трубецкой ул.; будет запрещён правый поворот на ул. Ефремова с ул. 3-я Фрунзенская и прямой проезд по ул. 3-я Фрунзенская после пересечения с ул. Ефремова.; будет перекрыта ул. Трубецкая перед ул. Ефремова со стороны ул. Усачёва и Комсомольского проспекта.; будет закрыт Лужнецкий проезд в сторону Хамовнического вала после пересечения с ул. 10-летия Октября.



На ряде улиц возможен проезд только для местных жителей: Большая Пироговская ул. после пересечения с Трубецкой ул. в сторону Лужнецкого проезда; Малая Пироговская ул. после пересечения с Трубецкой ул. в сторону Лужнецкого проезда; Погодинская ул. после пересечения с Б. Саввинским пер. в сторону Новодевичьего проезда; на пересечении ул. 3-я Фрунзенская с ул. Ефремова левый поворот на ул. Ефремова будет доступен только для местных жителей.



Также на ряде улиц в районе Хамовники будет ограничено парковочное пространство. Ограничения действуют на всём протяжении ул. Доватора; пер. Льва Выготского; Саввинский Малый пер.; ул. Тимура Фрунзе; 2-й пер. Тружеников.



Парковочное пространство будет ограничено на участках улиц: 10-летия Октября (от ул. Усачёва до ул. Доватора); ул. Ефремова (от 3-й Фрунзенской ул. до ул. Трубецкая); Лужнецкий проезд (от ул. Хамовнический вал до ул. 10-летия Октября); ул. Большая Пироговская (от ул. Трубецкая до 1-го Архивного пер.); ул. Малая Пироговская (от пер. Хользунова до д. 6/4, к. 2 по Малой Пироговской ул.); ул. Трубецкая (от д. 8, стр. 2 до ул. Ефремова); ул. Усачёва (от ул. Трубецкая до ул. Хользунова); ул. 2-я Фрунзенская (от пр.пр. № 6023 до Фрунзенской наб. по правым сторонам проезжих частей по направлению движения); ул. 3-я Фрунзенская (по северной части бульвара слева по ходу движения от Фрунзенской наб. до д. 6 по ул. 3-я Фрунзенская); дублёр Фрунзенской наб. (от д. 4 до д. 18); пер. Хользунова (от ул. Россолимо до ул. Усачёва); пр.пр. № 2309 (от ул. Усачёва до ул. Ефремова).



В районе Хамовники прогнозируются затруднения дорожного движения, ЦОДД рекомендует москвичам для поездок на игру пользоваться общественным транспортом.



Жители домов, расположенных вблизи от стадиона, смогут проехать к привычным местам парковки только при предъявлении документа, подтверждающего проживание по адресу (паспорт или договор аренды). Для аккредитации транспорта необходимо обращаться в управу района Хамовники (ул. Пречистенка, д. 14) в кабинет № 8.



Подробная информация об изменениях и ограничениях движения доступна на портале transport.mos.ru.

Билеты на матч Россия — Аргентина можно купить на «Чемпионате».