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MLS представила видео лучших празднований голов сезона

Футбол

На официальном канале MLS в YouTube представлена подборка лучших празднований голов сезона 2017 года. Многие из представленных на ролике празднований привели к тому, что судьи показывали авторам голов жёлтые карточки.

Видео можно посмотреть на официальном канале MLS в YouTube.

На сегодня в MLS определились финалисты обеих конференций. В финале Западной конференции «Сиэтл Саундерс» встретится с «Хьюстон Динамо», а на Востоке «Коламбус Крю» померится силами с «Торонто». Действующий чемпион (обладатель Кубка MLS 2016 года) — клуб «Сиэтл Саундерс».

MLS представила видео самых курьёзных моментов сезона
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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