MLS представила видео лучших празднований голов сезона

На официальном канале MLS в YouTube представлена подборка лучших празднований голов сезона 2017 года. Многие из представленных на ролике празднований привели к тому, что судьи показывали авторам голов жёлтые карточки.



Видео можно посмотреть на официальном канале MLS в YouTube.



На сегодня в MLS определились финалисты обеих конференций. В финале Западной конференции «Сиэтл Саундерс» встретится с «Хьюстон Динамо», а на Востоке «Коламбус Крю» померится силами с «Торонто». Действующий чемпион (обладатель Кубка MLS 2016 года) — клуб «Сиэтл Саундерс».

MLS представила видео самых курьёзных моментов сезона