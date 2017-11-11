Дармиан: единственное, чего сборной Италии не хватило в Швеции, это гола

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан прокомментировал поражение в первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России.

«Даже не считая попаданий в каркас ворот, моментов у нас было предостаточно. А вот Швеция свой единственный мяч забила благодаря рикошету, помимо которого ничего толком не создала.

Впереди еще 90 минут, нам нужен отличный матч. Мы все хотим попасть на чемпионат мира, и единственное, чего нам сегодня не хватило, это гола", — сказал игрок в эфире Rai Sport.