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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Дармиан: единственное, чего сборной Италии не хватило в Швеции, это гола

Футбол

Защитник сборной Италии Маттео Дармиан прокомментировал поражение в первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России.

«Даже не считая попаданий в каркас ворот, моментов у нас было предостаточно. А вот Швеция свой единственный мяч забила благодаря рикошету, помимо которого ничего толком не создала.

Впереди еще 90 минут, нам нужен отличный матч. Мы все хотим попасть на чемпионат мира, и единственное, чего нам сегодня не хватило, это гола", — сказал игрок в эфире Rai Sport.

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Источник: Rai Sport Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Маттео Дармиан ЧМ-2018
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