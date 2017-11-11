Вентура: игроки сборной Италии разозлились, это идёт от Буффона

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал поражение в первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России.

«В раздевалке я увидел, что игроки разозлились. Они знают, что могли добиться другого результата, и хотят изменить ситуацию. Это идёт от Джанлуиджи Буффона, он очень зол.

Мы были удивлены физической готовностью Швеции. Однако результат ничего не изменил. У нас почти не было возможности потренироваться, но сейчас нужно пересмотреть эту игру и понять, что мы должны были сделать иначе. Швеция всегда играет одинаково, но мы слишком медленно продвигались вперёд, и соперник успевал закрыть свободные зоны.

Давление в Италии на тренера и игроков оказывается постоянно, но это нормально. Если мы не добились результата, то это не значит, что во всём виноваты СМИ", — сказал тренер.