Ломбертс: иногда игрокам «Зенита» казалось, что Адвокат не получает от жизни всё

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс, выступающий за «Остенде», рассказал о работе Дика Адвоката, под руководством которого в 2007 году питерцы стали чемпионами России.

«Иногда нам казалось, что он не получает от жизни всё: мистер Адвокат постоянно смотрел записи игр соперников, почти всё время проводил дома. Его нельзя было увидеть в ресторане или баре. Футбол, футбол, футбол – это всё, что его окружало. Наверное, именно поэтому он до сих пор тренирует.



Однажды из-за меня нам поставили пенальти, и он не заявил меня на следующий матч – на кубковую игру с «Динамо». Потом Шкртел получил травму, я вернулся на поле и больше не выпадал из состава. По итогам сезона стал лучшим новичком чемпионата России. Посадив меня на скамейку на один матч, он просто хотел оградить меня от прессинга. И это помогло», — сказал Ломбертс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.