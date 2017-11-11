Пирло: на месте Вентуры я бы выбрал для сборной Италии схему 4-3-3

Бывший итальянский полузащитник Андреа Пирло прокомментировал поражение сборной Италии в первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России и призвал тренера Джампьеро Вентуру отказаться от модуля 3-5-2.

«Я бы избрал более атакующий подход и играл бы по системе 4-3-3, чтобы дать немного больше места Лоренцо Инсинье. Мы часто теряли мяч по центру из-за того, что играем в два нападающих. Нужно делать больший упор на фланги.



Будет сложно найти свободное пространство во второй игре, Швеция закроется и будет играть глубоко, такую оборону можно взломать только быстро перемещая мяч. Мы должны забить любой ценой, но качество футбола также, безусловно, должно улучшиться. Будет много давления, но второй матч — это совершенно другая игра», — сказал Пирло в эфире Sky Sport Italia.