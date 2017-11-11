Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Пирло: на месте Вентуры я бы выбрал для сборной Италии схему 4-3-3

Футбол

Бывший итальянский полузащитник Андреа Пирло прокомментировал поражение сборной Италии в первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России и призвал тренера Джампьеро Вентуру отказаться от модуля 3-5-2.

«Я бы избрал более атакующий подход и играл бы по системе 4-3-3, чтобы дать немного больше места Лоренцо Инсинье. Мы часто теряли мяч по центру из-за того, что играем в два нападающих. Нужно делать больший упор на фланги.

Будет сложно найти свободное пространство во второй игре, Швеция закроется и будет играть глубоко, такую оборону можно взломать только быстро перемещая мяч. Мы должны забить любой ценой, но качество футбола также, безусловно, должно улучшиться. Будет много давления, но второй матч — это совершенно другая игра», — сказал Пирло в эфире Sky Sport Italia.

Вентура: игроки сборной Италии разозлились, это идёт от Буффона
Источник: Sky Sport Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Андреа Пирло Джампьеро Вентура Лоренцо Инсинье ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент