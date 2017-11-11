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Коноплянка: если скажу, что Украина точно выйдет на Евро, вы меня потом съедите

Футбол

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал итог товарищеского матча со Словакией (2:1) и оценил шансы команды попасть на Евро-2020.

Перед нами стояла задача, хотели победить. Конечно, я рад, как и вся команда. Во Львове была нереальная поддержка, поэтому мы и продолжаем эту удачную беспроигрышную серию в этом городе. Очень благодарен болельщикам.

Слышал, что Андрей Шевченко гарантировал, что сборная Украины выйдет на Евро-2020. Желание будет переполнять — это сто процентов. Но никто наперёд не может знать, как будет. Мы ищем свою игру и находим её. Не могу сказать, что будем на Евро на сто процентов, ведь вы меня потом съедите. Правильно?" — цитирует игрока FootBoom.

Шевченко: хотели завершить год по-другому, но и игра со Словакией была серьёзной
Источник: Footboom Сообщить об ошибке
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Сборная Словакии — Футбол Сборная Украины — Футбол Евгений Коноплянка
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