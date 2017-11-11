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Морено: об уходе из «Ливерпуля» прошлым летом я даже не задумывался

Футбол

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено сообщил, что не рассматривал возможность смены клуба в летнее трансферное окно.

«Мой план с первых дней состоял в том, чтобы остаться, работать и выиграть конкуренцию за место в составе. Я считал себя способным сделать это. Я говорил с Юргеном Клоппом, он сказал, что не может мне ничего пообещать, но я должен работать, чтобы претендовать на место в основе.

Об уходе я даже не задумывался. Нужно работать, начать с нуля, а там посмотрим. Вот и всё», — цитирует игрока Marca.

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Рори Делап одобряет этот текст.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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