Морено: об уходе из «Ливерпуля» прошлым летом я даже не задумывался

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено сообщил, что не рассматривал возможность смены клуба в летнее трансферное окно.

«Мой план с первых дней состоял в том, чтобы остаться, работать и выиграть конкуренцию за место в составе. Я считал себя способным сделать это. Я говорил с Юргеном Клоппом, он сказал, что не может мне ничего пообещать, но я должен работать, чтобы претендовать на место в основе.



Об уходе я даже не задумывался. Нужно работать, начать с нуля, а там посмотрим. Вот и всё», — цитирует игрока Marca.