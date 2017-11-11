Мойес: хочу работать в «Вест Хэме» более агрессивно, как в начале своей карьеры

Новый главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес сообщил, что собирается вернуться к своему прежнему более агрессивному стилю работы.

«Думаю, в этот раз я хочу работать в более агрессивной манере. Когда был моложе, думал: «Как есть – так есть, поэтому смирись или уходи». С возрастом становишься мягче. Думаю, в «Вест Хэме» я вновь стану Дэвидом Мойесом времён моей работы в «Престоне» или в самом начале своей карьеры в «Эвертоне», когда игроки плакали из-за своей работы», — цитирует Мойеса The Telegraph.