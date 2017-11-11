100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мойес: хочу работать в «Вест Хэме» более агрессивно, как в начале своей карьеры

Футбол

Новый главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес сообщил, что собирается вернуться к своему прежнему более агрессивному стилю работы.

«Думаю, в этот раз я хочу работать в более агрессивной манере. Когда был моложе, думал: «Как есть – так есть, поэтому смирись или уходи». С возрастом становишься мягче. Думаю, в «Вест Хэме» я вновь стану Дэвидом Мойесом времён моей работы в «Престоне» или в самом начале своей карьеры в «Эвертоне», когда игроки плакали из-за своей работы», — цитирует Мойеса The Telegraph.

Мойес: «Вест Хэм» занимает в АПЛ не то место, которое заслуживает
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед ФК Эвертон Дэвид Мойес
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент