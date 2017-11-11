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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Читатели признали Teamgeist лучшим мячом в истории чемпионатов мира. Фотообзор

Футбол

На этой неделе в Москве состоялась презентация нового футбольного мяча, предназначенного для чемпионата мира – 2018, матчи которого пройдут в России с 14 июня по 15 июля будущего года. Мяч, разработанный компанией аdidas, получил название Telstar.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии всех мячей, разработанных к чемпионатам мира. По итогам пользовательского голосования лучшим мячом в истории турниров был признан мяч ЧМ-2006 в Германии – Teamgeist, второе место занял мяч ЧМ-1930 в Уругвае – T-Model, на третьей позиции расположился Telstar, разработанный к чемпионату мира – 2018 года в России.

Худшим мячом в истории мундиалей читатели признали мяч чемпионата мира 1958 года в Швеции – Top Star.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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adidas Болельщики — Футбол Фото Чемпионат мира - Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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