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Лукаку сравнялся с лучшими бомбардирами в истории сборной Бельгии

Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку оформил дубль во вчерашнем товарищеском матче с командой Мексики, который завершился вничью со счётом 3:3.

Таким образом, теперь на счету 24-летнего форварда 30 голов за сборную Бельгии. Лукаку догнал Бернара Ворхофа и Поля ван Химста — лучших бомбардиров в истории бельгийской национальной команды.

Ворхоф выступал за сборную Бельгии в период между 1928 и 1940 годами, в то время как ван Химст достиг отметки в 30 голов между 1960 и 1974 годами.

Лукаку, который дебютировал за сборную в 2010 году и провёл за неё 64 матча, может установить новый рекорд в товарищеской игре с Японией 14 ноября.

Лукаку: мне 24 года, вы не можете судить меня как состоявшегося игрока
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Сборная Бельгии — Футбол Ромелу Лукаку
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