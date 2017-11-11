Лукаку сравнялся с лучшими бомбардирами в истории сборной Бельгии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку оформил дубль во вчерашнем товарищеском матче с командой Мексики, который завершился вничью со счётом 3:3.

Таким образом, теперь на счету 24-летнего форварда 30 голов за сборную Бельгии. Лукаку догнал Бернара Ворхофа и Поля ван Химста — лучших бомбардиров в истории бельгийской национальной команды.

Ворхоф выступал за сборную Бельгии в период между 1928 и 1940 годами, в то время как ван Химст достиг отметки в 30 голов между 1960 и 1974 годами.

Лукаку, который дебютировал за сборную в 2010 году и провёл за неё 64 матча, может установить новый рекорд в товарищеской игре с Японией 14 ноября.