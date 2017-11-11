Президент «Лиона»: «Реал» не сможет автоматически обратно выкупить Мариано

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал информацию французских СМИ о том, что нападающий команды Мариано может вернуться в «Реал», поскольку в его контракте якобы на случай соответствующего желания у мадридцев прописан пункт с суммой отступных.

«О возвращении Мариано в «Реал» пишут уже почти как о состоявшемся переходе. Это неправда! В его контракте нет никакого пункта с суммой отступных, благодаря которому «Реал» мог бы автоматически выкупить его обратно», — написал Оляс в своём «твиттере».

Мариано перешёл в «Лион» из «Реала» за € 8 млн прошлым летом, став одним из главных открытий Лиги 1 на старте нынешнего сезона. На счету форварда девять голов и одна результативная передача в 12 матчах чемпионата Франции.