Лопетеги: сборная России играет в таком же стиле, как Коста-Рика

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей с Коста-Рикой и Россией.

«Мы сконцентрированы на подготовке к чемпионату мира 2018 года. На это у нас будет только два отрезка. Впереди нас ожидают два ответственных товарищеских матча, в которых от нашей команды требуется показать хорошую игру. Сборная Коста-Рики является хорошей командой, одной из лучших в мире. Она дошла до четвертьфинала на прошлом чемпионате мира в Бразилии, сохранив с тех пор свой стиль игры и костяк команды. Сборная России играет в похожем стиле, что и Коста-Рика. Так что обе эти встречи пригодятся сборной Испании», — цитирует Лопетеги Football Espana.

Матч Испания – Коста-Рика состоится 11 ноября в Ла-Росаледа. Спустя три дня испанцы в Санкт-Петербурге сыграют со сборной России. Начало – в 21:45 мск.

Приобрести билеты на матч Россия – Испания можно на «Чемпионате».