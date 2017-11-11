Блаттер назвал обвинения Соло в домогательстве абсурдными и нелепыми

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер отверг обвинения в сексуальном домогательстве со стороны американской футболистки Хоуп Соло.



Ранее Соло рассказала, что инцидент произошёл на церемонии вручения «Золотого мяча» в 2013 году. По словам 36-летней Соло, Блаттер схватил её за ягодицы перед тем, как она вышла на сцену. Соло стояла рядом с Блаттером на сцене, когда вручала награду лучшей футболистке года своей соотечественнице Эбби Уомбах.

Как сообщает AFP, 81-летний Блаттер заявил, что обвинения со стороны Соло абсурдны и нелепы.