«Арсенал» в Туле обыграл минское «Динамо»

Тульский «Арсенал» во время перерыва на матчи сборных провёл дома контрольную встречу с минским «Динамо».

Подопечные Миодрага Божовича обыграли вторую команду чемпионата Беларуси со счётом 3:1.

«Арсенал» сумел быстро открыть счёт — уже на 1-й минуте отличился Лука Джорджевич. На 19-й минуте хозяева забили второй мяч — Джорджевич оформил дубль. Практически сразу же гости один мяч отыграли — на 20-й минуте точным ударом отметился Дмитрий Хлёбас. На 90-й минуте окончательный результат установил Асланбек Сикоев.



Напомним, что в ближайшем туре российской Премьер-Лиги «Арсенал» 18 ноября сыграет дома с «Рубином».