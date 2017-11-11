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«Арсенал» в Туле обыграл минское «Динамо»

Футбол

Тульский «Арсенал» во время перерыва на матчи сборных провёл дома контрольную встречу с минским «Динамо».

Подопечные Миодрага Божовича обыграли вторую команду чемпионата Беларуси со счётом 3:1.

«Арсенал» сумел быстро открыть счёт — уже на 1-й минуте отличился Лука Джорджевич. На 19-й минуте хозяева забили второй мяч — Джорджевич оформил дубль. Практически сразу же гости один мяч отыграли — на 20-й минуте точным ударом отметился Дмитрий Хлёбас. На 90-й минуте окончательный результат установил Асланбек Сикоев.

Напомним, что в ближайшем туре российской Премьер-Лиги «Арсенал» 18 ноября сыграет дома с «Рубином».

Гендиректор тульского «Арсенала»: удивлением такой скачок команды не был
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Арсенал Тула ФК Динамо Минск Лука Джорджевич товарищеские матчи
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