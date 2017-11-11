Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Аргентиной

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч с командой Аргентины, который состоится сегодня, 11 ноября, на стадионе «Лужники» в Москве.

Россия: Акинфеев, Фернандес, Джикия, Васин, Кудряшов, Рауш, Полоз, Кузяев, Глушаков, Кокорин, Смолов.

Запасные: Лунёв, Габулов, Кутепов, Жирков, Смольников, Заболотный, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Ерохин, Нойштедтер, Дзагоев, Комбаров.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Аргентина. Начало — в 16:00 мск.

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