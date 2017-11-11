Месси, Агуэро и Краневиттер — в стартовом составе Аргентины на матч с Россией

Стал известен состав сборной Аргентины на товарищеский матч с командой России, который пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве сегодня, 11 ноября.

В стартовом составе команды гостей с первых минут выйдут нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, а также полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер. Отметим, что в запасе сборной Аргентины остались ещё три игрока клуба из Санкт-Петербурга: защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Эмилиано Ригони и Леандро Паредес.

Аргентина: Ромеро, Песселья, Маскерано, Отаменди, Краневиттер, Ло Чельсо, Сальвио, Перес, Ди Мария, Агуэро, Месси.

Запасные: Гусман, Инсуа, Маммана, Фасио, Банега, Паредес, Перотти, Ригони, А. Гомес, Бенедетто, Дибала.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Аргентина. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.