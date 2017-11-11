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Россия — Аргентина: в «Лужниках» организована бесплатная раздача чая болельщикам

Футбол

На территории стадиона «Лужники» в Москве проводится бесплатная раздача чая болельщикам в преддверии товарищеского матча между сборными России и Аргентины, сообщает корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Чай разливают в палатках с эмблемами Российского футбольного союза и одного из спонсоров федерации.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Аргентина. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» корреспондента «Чемпионата» Полины Куимовой.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол Болельщики — Футбол Фото
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