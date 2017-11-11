Перекупщики продают билеты на матч Россия – Аргентина в 2-3 раза дороже номинала

В преддверии товарищеского матча сборных России и Аргентины, который пройдёт сегодня, 11 ноября, на стадионе «Лужники» в Москве, около арены перекупщики продают билеты на игру в два-три раза дороже номинальной цены, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч станет первым для стадиона «Лужники» после того, как на нём завершились работы по реконструкции к чемпионату мира 2018 года.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Аргентина. Начало встречи — в 16:00 по московскому времени.