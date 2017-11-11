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Карпин назвал себя «экспертишкой» перед матчем Россия — Аргентина

Футбол

Бывший футболист сборной России и экс-наставник «Спартака» Валерий Карпин в своём «инстаграме» опубликовал видео со стадиона «Лужники» в преддверии товарищеского матчах сборных России и Аргентины. Карпин присутствует на комментаторской трибуне «Лужников» и выступает в роли эксперта на Первом канале.

«Ну вот, уже на комментаторской позиции. Вот наши — ваши комментаришки. И экспертишка ваш тоже здесь, так что надо смотреть сегодня футбол», — сказал Карпин.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Аргентина.

Карпин будет работать экспертом Первого канала на матче Россия – Аргентина
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Валерий Карпин
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