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Россия — Аргентина: болельщики хозяев растянули баннер «Сокровища нации!»

Футбол

Болельщики сборной России перед началом домашней товарищеской встречи с командой Аргентины устроили красочный перфоманс, передаёт корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Лужники» в Москве. До стартового свистка болельщики российской команды окрасили трибуны арены в цвета национального флага. Они также растянули большой баннер со словами «Сокровища нации!», на котором изображены важные личности в истории страны в различных областях.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Аргентина.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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