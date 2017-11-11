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«Зенит» показал видео о событиях чемпионского матча 2007 года

Футбол

«Зенит» на своём канале в Youtube опубликовал видеоролик в рамках постоянной рубрики «Скрытая камера», о памятном матче 30-го тура российской Премьер-Лиги сезона-2007 против «Сатурна» в Раменском.

Напомним, что эта игра состоялась 10 лет назад — 11 ноября 2007 года. «Зенит» победил со счётом 1:0 и впервые стал чемпионом России.

«Самый первый и самый счастливый выпуск шоу «Скрытая камера» в истории», — говорится в описании к видео.

Воспоминания участников «золотого сезона» – Павла Погребняка, Николаса Ломбертса и Анатолия Тимощука читайте в статье «Чемпионата».

Источник: Официальный канал ФК "Зенит" в YouTube Сообщить об ошибке
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